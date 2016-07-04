中国政策：放宽险资可投资基础设施范围，不对投资具体项目进行审批--保监会

路透北京7月4日 - 中国保监会日前发布保险资金间接投资基础设施项目管理办法，在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作等可行投资模式，进一步分散保险资金投资风险。

周日刊登在保监会网站的新闻稿称，保监会作为监管者，重在防范系统性区域性风险，不对保险公司投资具体项目进行审批。

管理办法将受托人等相关当事人的业务资质由审批调整为能力评估，将投资计划产品发行由事前备案调整为行业协会注册，将保险公司购买投资计划由审批调整为事后报告。

适度完善了相关当事人职责，建立受托人风险责任人机制、净资本管理机制和风险准备金机制，加强对法律、财务等中介服务机构的监督管理，落实主体风险责任。

建立了受托人净资本管理机制和风险准备金机制，确保满足抵御业务不可预期损失的需要。其中风险准备金从投资计划管理费收入中计提，计提比例不低于10%，主要用于赔偿受托人因违法违规、违反受托合同、未尽责履职等给投资计划财产造成的损失。

截至今年5月末，保险资产管理机构累计发起设立基础设施债权投资计划300项、基础设施股权投资计划17项，合计注册（备案）规模8,938.26亿元人民币；债权投资计划平均投资期限7.54年，平均年收益率6.65%，极大改善了保险资产配置结构。

保监会称，下一步将积极做好相关配套工作，推进政策落地，按照办法要求修订完善基础设施债权投资计划相关细则；探索基础设施投融资新模式，积极开展保险资金参与PPP模式实践并出台相应配套文件。

此外，还要加快保险资金登记交易平台建设，实现基础设施投资计划的登记发行、交易转让、质押融资、资金结算和信息披露等一站式服务功能。（完）

欲浏览更多细节请点选保监会官网(www.circ.gov.cn) (发稿 沈燕; 审校 乔艳红)