《中国已公布新股发行上市日程表》--7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 7/7 深 海波重科 300517 2,560 10.04 22.97 长江证券 7/11 7/20 沪 江苏银行 730919 115,445 6.27 7.64 中银证券 7/22 华泰联合 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 *7/5 深 世名科技 1,667 18.55 22.98 中信建投 *7/5 深 爱 司 凯 2,000 11.26 22.98 江海证券 -- 沪 玲珑轮胎 20,000 12.98 22.97 安信证券 -- 沪 海汽集团 7,900 3.82 18.20 金元证券 -- 深 丰元股份 2,422.9 5.80 22.97 中泰证券 -- 深 科大国创 2,300 10.05 22.84 国元证券 -- 深 吉宏股份 2,900 6.37 22.84 华龙证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；审校 林高丽)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。