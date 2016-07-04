中国基金：股基半年最高收益27%但分化严重，天弘基金规模续居首--报载

路透上海7月4日 - 上海证券报周一报导，持续震荡行情下，公募偏股型基金上半年表现分化。其中前海开源金银珠宝A以26.61%的涨幅排名股基首位，但大多数产品遭遇亏损，业绩首尾相差将近70个百分点。

报导引述统计数据称，6月末公募资产管理规模为7.95万亿元人民币，较去年减少逾4,000亿，或下降5.1%。其中天弘基金在旗下余额宝支撑下，上半年规模增长1,765.90亿元，继续保持行业首位。

在股票型基金中，上半年取得正收益的产品仅有九只，其中嘉实环保低碳以19.4%的净值涨幅排名年中业绩榜首位；圆信永丰优加生活、工银瑞信文体产业、泓德战略转型紧随其后。

在普通股票型基金上半年净值增长率前10榜单中，有九只是去年8月到年底成立的基金，尚处在建仓期，以低仓位优势躲过了年初的熔断和熔断带来的持续影响，获取了相对的超额收益，并可以择机在市场低点布局。

混合型基金方面，除前海开源金银珠宝A外，兴业聚利、长盛新兴成长、长盛互联网+等同期涨幅也达到20%左右。而北信瑞丰无限互联主题则以34.82%的跌幅，成为上半年跌幅最大的偏股型产品。

6月末沪综指 收报2,929点附近，较去年底累计跌幅接近两成。