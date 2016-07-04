《香港报摘》--其他报纸重要消息7月4日

**明报**

--根据内地旅行网站携程网 提供的数据，携程暑期英国订单成交量于英国宣布脱欧后的周末按月上涨150%，而携程亦通过大幅降价吸引赴英游客，其中一款7日自由行的产品更是由15,000元人民币降至9,999元，降幅逾三成。

--安永会计师事务所的环球诈骗调查显示，随着市场不断演变，企业除了要留意包括中国、非洲、印度及东欧等地因为经济下行而容许出现的不道德行为，并要更新其风险管理措施。

**星岛日报**

--监管机构明言要严格推行上市审批，但创业板的上市申请仍然活跃，单计过去两周，已有15家企业向港交所 入纸申请在创业板上市。

--多家本港银行于下半年开始调整服务收费，恒生银行 罕有地向优进理财综合户口客户“开刀”，月费加幅高达15%；中银香港 亦调整以其他外币电汇帐户存入或提取原币现钞的收费。

**苹果日报**

--金管局筹组成立的“基建融资促进办公室”今日成立，据悉这个包揽主权机构、企业及银行金融界组成的平台有逾60个机构参与，分析指平台成立初期属推广性质居多，未必即时有项目融资公布。

--中国民生金融 首席执行官王兟表示，公司将会用投资银行的方式做商业银行的服务，可在短期内成为资产达千亿级的金融机构。

**东方日报**

--证监会主席唐家成否认上市监管架构改革建议实际上由证监会接管港交所 的上市职能，并强调长远没有计划再进一步建议将港交所的上市审批权交回证监会。

--绿地润东 主席杨鹏拟收购绿地手上全数股份及可换股优先股，使其持股比例由原本30%增至75.8%，成为单一大股东，总代价25.97亿港元。

**文汇报**

--有“末日博士”之称的著名经济学家麦嘉华指，英国脱欧后，宽松政策将会加大，故持黄金是上上之选。

--新地 旗下元朗新盘PARK YOHO Venezia累计售出逾260伙单位，占可推售单位98%，并于上周六晚加推64伙单位，市值约4亿港元。（完）

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