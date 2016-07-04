《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透上海7月4日 -
**上海证券报**
--金砖国家新开发银行（金砖银行）副行长及首席风险官保罗表示，首批30亿元人民币计价绿色债券即将在本月或者下月正式发行。该笔债券的收入将为与环境有关的项目进行融资，并且该行希望引进第三方认证，来确保这笔钱真正用在绿色项目上。
**证券时报**
--近日，山东银监局已经批准了山东省国际信托股份有限公司首次公开发行H股股票相关事项。山东信托若成功上市，将打破22年无信托成功上市的历史，成为真正的“破冰之旅”,山东信托也将成为首家H股上市的内地信托公司。
--各大分析机构对今年6月份新增信贷规模的预测均较一致，多落于9,500亿至11,000亿元区间，据不完全统计，均值为10,375亿元。
**每日经济新闻**
--中国航空工业集团旗下四家A股上市公司中航资本 、中航电子 、中航飞机 和中航机电 同时发布公告称，四者及港股上市的中航科工 参与沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司的50亿元增资计划终止。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。