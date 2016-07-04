《中国报摘》--其他报纸重要消息7月4日

路透上海7月4日 -

**上海证券报**

--金砖国家新开发银行（金砖银行）副行长及首席风险官保罗表示，首批30亿元人民币计价绿色债券即将在本月或者下月正式发行。该笔债券的收入将为与环境有关的项目进行融资，并且该行希望引进第三方认证，来确保这笔钱真正用在绿色项目上。

**证券时报**

--近日，山东银监局已经批准了山东省国际信托股份有限公司首次公开发行H股股票相关事项。山东信托若成功上市，将打破22年无信托成功上市的历史，成为真正的“破冰之旅”,山东信托也将成为首家H股上市的内地信托公司。

--各大分析机构对今年6月份新增信贷规模的预测均较一致，多落于9,500亿至11,000亿元区间，据不完全统计，均值为10,375亿元。

**每日经济新闻**

--中国航空工业集团旗下四家A股上市公司中航资本 、中航电子 、中航飞机 和中航机电 同时发布公告称，四者及港股上市的中航科工 参与沈阳飞机工业（集团）有限公司、成都飞机工业（集团）有限责任公司的50亿元增资计划终止。(完)