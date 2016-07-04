港报财经评论：储局鹰消鸽长，风险胃纳转强--信报7月4日

储局鹰消鸽长，风险胃纳转强 /习广思

美股上周五微升，港股今日高开机会较高，为「五穷六绝七翻身」揭开序幕。美国联储局鸽派最新传人James Bullard预期，至2018年底该局只会加一次息， 加息预期降温，对港股下半年走势十分有利。

美国上周五公布的6月份ISM制造业采购经理指数回升至53.2，5月则为51.3，数据令担心美国经济面临衰退的人较为安心。

年初以来该指数及其新订单指数表现均每况愈下，直至上月才回升，在过往周期， 该指数在周期尾段多愈走愈低，最后进入衰退。6月数据虽然强力反弹，但业界仍然关注美元在英国脱欧公投后忽然转强，对未来出口的影响。

美国经济环节中，贸易及投资早已疲软，主要依赖消费撑住，若股市、楼市无问题，就业无走样，经济可能还可撑多几季，但经济周期渐近尾声，美国加息的机会愈来愈低。

联储局公开市场委员会6月份的利率前景点阵图，有一点零零丁丁于2017年及2018年均企在低位，此预测者就是James Bullard，他是圣路易斯联储银行总裁，上周在一次公开演说中，他解释了为何预计到2018年联邦基金利率只有63基点；换言之，最多加一次息。

他的理由是，据其预测未来两年半，美国经济增长只得2%，失业率4.7%，通胀率2%，这样的前景又怎能如委员会的中位数加息预测，到2018年底加息约2厘呢？

James Bullard也道出由鹰变鸽的心路历程，去年12月他也赞成加息，但加息后的市场反应、金融市场年初动荡，加上之后的经济数据表现较弱，都令他重新审视2016年加息1厘是否正确，结论是再预测产出会高于长期趋势，失业率持续下跌，通胀能超越该局的2%目标，都是不智的。

他的建议是公开市场委员会按兵不动，观察生产力能否改善，实质短期债息会否回升，经济出现衰退的可能性有多高等。James Bullard可能是局内少数的「大白鸽」，但观乎近期鹰派销声匿迹，看来按兵不动似是联储局的主流想法。

联储局不加息，其他央行又准备「开水喉」，金价与银价今年表现甚佳，在美国上市的白银ETF持银量已逼近新高，反映资金源源涌入，银价今年已升了近四成，升近每盎斯20美元，但对比2011年高位50美元，距离仍然甚远，金银今年是组合中不能缺的资产。

内地自去年「8．11」滙改以来，港股出现多番大波动，但跌幅有渐趋收窄的迹象。「8．11」那一役，恒指共跌了16%，去年底至今年初的调整也是16%，4月底至5月中的调整幅度收窄至9%，6月中因英国脱欧机会突然升温，跌幅6%。到了公投结果为脱欧后，几日累积跌幅为3.5%，市场情绪已趋稳定，遇上大事，有一定抗跌力。

下半年还有美国总统大选，市场人士担心会否如英国脱欧公投般震荡？暂时来说，这个风险不高，共和党候选人特朗普气势渐弱，《华盛顿邮报》民调显示，其支持度只得39%，远远落后民主党候选人希拉莉的51%，这12个百分点的差距，要追上并不容易。回顾2012年美国总统大选，当时罗姆尼在这个时点只落后对手奥巴马4个百分点。

今次特朗普在党内大佬不太支持下，连筹得的竞选经费也远远少于希拉莉，要「爆冷」实不容易，故估计暂不会是金融市场大患。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘