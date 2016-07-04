中国经济：督导落实支持民间投资举措，放开民用机场等领域准入--国务院

路透北京7月4日 - 针对民间投资持续回落的现状，中国国务院办公厅周一发布关于进一步做好民间投资有关工作的通知，要求紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，促进公平竞争。

刊登在政府网的通告要求，银监会要抓紧会同有关部门开展专项检查，督促银行业金融机构严格落实支持实体经济发展的各项政策措施。要切实做到“三个不低于”，即对小微企业贷款增速不低于各项贷款平均增速、小微企业贷款户数不低于上年同期户数、小微企业申贷获得率不低于上年同期水平；要坚决查处银行涉企乱收费。

各省（区、市）人民政府要针对自行出台的政策，开展全面自查，坚决取消对民间资本单独设置的附加条件和歧视性条款，加快健全公平开放透明的市场规则，切实营造权利平等、机会平等、规则平等的投资环境。有关自查情况于8月15日前一并报送国务院办公厅，抄送国家发展改革委。

通知还对相关工作进行了分解和落实安排，财政部要会同国家发展改革委等有关部门，抓紧开展涉企收费清理情况专项检查，推动降低企业成本，切实减轻企业负担。审计署要将涉企收费审计作为政策落实跟踪审计的重点内容进行跟踪。

针对近期民间投资增速有所回落，国务院部署开展了促进民间投资政策落实专项督查和第三方评估调研。数据显示，中国前五个月民间投资增幅回落到3.9%，比1-4月回落了1.3个百分点。（完）

欲浏览通知全文，请点选中国政府网(www.gov.cn/) (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)