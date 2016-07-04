港报财经评论：中国水务与光大国际，防守面吸引--经济日报7月2日

中国水务光国，防守面吸引 /林瑞芬

港股昨日假期休市，下周踏入7月市况，预计向上反弹阻力重重。

恒生指数 周四收报20,794点，半年计，恒指跌幅1,120点或5.1%，高低波幅3,594点；国企指数 跑输恒指，以周四收报8,712计，半年跌幅948点或9.8%；这主要是受累于内地股市，上证指数 半年累跌17%，创业板指跌幅18%。

中国官方6月份制造业PMI为50，符市场预期。本月中旬，内地将公布二季度GDP及国家统计局的经济数据，更为重要，将左右中资股走势。

据中国银行国际金融研究所发表的报告指出，虽然在政策托底、房市升温、简政放权等多重因素下，上半年中国经济运行总体平稳，企业效益改善，「三去」（去产能、去库存、去杠杆）取得新进展。不过，民间投资下滑、东北等地区转型艰难，经济下行压力仍较大，预计二季度GDP增长6.7%左右，增速与一季度基本持平，有中行摸底，料实际与预期相差不远，可作参考。

下半年，在美国经济预期不佳、全球贸易低增长等，使得全球经济不确定性较多，中国经济外部环境难言乐观。内地需求疲弱、财政金融风险增大，经济短期扭转困局的难度较大。

综合分析，中国三季度GDP增长只能达6.7%左右，全年GDP增长约6.7%。由于经济下行压力较大，稳增长政策短期不能放松，需要采取更有力的政策措施扩大总需求，使实际增长靠近潜在增长，缓解经济进一步下滑压力，为结构改革和培育新动能腾挪出时间。短期要坚持「宽财政、稳货币」的基本取向，妥善处理好「三去」之间的关系；中长期要加快结构调整和供给侧改革，培育经济增长新动能，为经济持续增长奠定坚实基础。

内地经济在外部环境不佳下，如中行所估能保持平稳已是不错，在弱周期行业续弱，强周期行业续强，如公用及环保股份。据中国水务 最新公布，2016财年（3月底年结）总收入40.3亿港元，按年增长41%；净利润5.52亿港元，按年增长49%；每股盈利36.58港仙，按年增长约4成。其中，城市供水经营及建设业务录得分部溢利12.7亿港元，按年增长35%；污水处理及排水经营及建设业务录得分部溢利1.84亿港元，按年大增2.3倍。

期内，中国水务完成对Goldtrust Water的收购，新增每日105万吨供水及77.5万吨污水设计规模，并通过并购及中标新专案，实现储备专案规模不断增长。水务专案每日处理量由2015财年的540万立方米增至2016财年的620万立方米；光大证券预计，于2017和2018财年的每日处理量分别达730万立方米和860万立方米。

在政策推动下相信市场化改革加速，内地水务市场空间是可以持续拓展。因为公司在PPP项目的获取上具备竞争优势，财政部和住建部在关于城市管网、海绵城市的建设等领域，都已把PPP的实施纳入效绩评价系统，公司具备供水管网，可让其在获取PPP项目上具备更多优势。此外，今年来，公司正加快出售非核心资产为公司集中主业带来良好的现金流，同时有助于运营成本的降低。盈利是股价最好的防守盾，附图所见，中国水务近周续创新高，周四收报4.48元，较大市强势可见一二。

对于中国水务2017财年每股盈利，银河国际及光大证券分别预测为0.43港元及0.44港元，中期目标价分别为5.56港元及5.95港元，可作参考，预测PE也不过14倍，相信合理，候低留意。

环保股而言，老大哥不得不提光大国际 。走势看，今年来，光国窄幅上落，但守稳上升轨7.8港元，偏稳。

公司最新公布，已向联交所递交申请，批准分拆全资附属光大绿色环保股份（包括生物质发电、危废综合处理、太阳能光伏及风力发电），于主机板上市及买卖。完成后，公司将拥有光大绿色环保不少于50%股权。大和认为这把业务重点调整到转废为能，有助市场提升公司估值释放。该行还指出，光国由去年底至今已有7个转废为能项目正式动工建设，在建项目有11个，预期产能会由去年底的每日1.9万吨，升至2017年的每日3万吨，认为新项目增长稳定。因此，大和调升其评级至「跑赢大市」，目标价由9港元上调至9.5港元，周四收报8.6港元。（完）

注：1 有关报章栏目周一暂停。

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