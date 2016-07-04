《路透晚报》--7月4日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：督导落实支持民间投资举措，放开民用机场等领域准入--国务院

针对民间投资持续回落的现状，中国国务院办公厅发布关于进一步做好民间投资有关工作的通知，要求紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在基础设施和公用事业等重点领域去除各类显性或隐性门槛，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措，促进公平竞争。

--中国反腐：原统战部部长令计划犯受贿等罪被判无期徒刑--新华

中国新华社报导，天津市第一中级人民法院对中共中央统战部原部长令计划受贿、非法获取国家秘密、滥用职权案进行一审宣判，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

--中国政策：放宽险资可投资基础设施范围，不对投资具体项目进行审批--保监会

中国保监会发布保险资金间接投资基础设施项目管理办法，在防范风险的前提下，放宽保险资金可投资基础设施项目的行业范围，增加政府和社会资本合作等可行投资模式，进一步分散保险资金投资风险。

--银行观点：6月渣打中国中小企业信心指数继续回落，政策料进一步放松

渣打银行最新发布报告称，6月渣打中国中小企业信心指数(SMEI)连续第二个月放缓，指数的三个分项指标全面下滑。为遏制经济下行风险并支持实体经济，预计财政政策将进一步扩张且货币政策将进一步温和放松。

【金融】

--中国基金：股基半年最高收益27%但分化严重，天弘基金规模续居首--报载

上海证券报报导，持续震荡行情下，公募偏股型基金上半年表现分化。其中前海开源金银珠宝A以26.61%的涨幅排名股基首位，但大多数产品遭遇亏损，业绩首尾相差将近70个百分点。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行900亿元七天期逆回购，单日净回笼1,800亿元

中国央行公开市场今日进行900亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,800亿元。

--《中国新债预测》国开四期债均值接近或低于二级，现券偏弱新债需求稳定

中国国家开发银行周二将招标发行一至20年四期固息债。路透调查显示，从近期国开债一级发行情况来看，需求一直较为稳定，因此即使今日现券收益率上行，预计也影响有限，四期债定位仍有望低于或接近二级，预测均值落在2.40%、2.93%、3.15%和3.80%。

--中国货币市场：供给充裕回购利率波动不大，逆回购存量继续缩减

中国银行间市场资金供给依旧十分充裕，但主要回购利率波动不大。交易员称，半年末时点过后，央行公开市场操作力度减弱。随着逆回购存量不断缩减，市场流动性有望从过于宽松回到较为平衡状态。

--中国债市动态：期现货双双走弱，因周末宽松预期落空及风险资产大涨

中国银行间债早盘现券收益率明显反弹，国债期货亦大幅走弱；上周强势主要是在宽松预期支撑下的乐观情绪推动，短期内收益率降速较快，而周末消息面淡静，今日股市及大宗商品等风险资产又大涨，债市止盈盘随即涌出。

--新债招标：农发行三年增发债收益率2.7903%，五年3.0453%--业内人士

业内人士透露，中国农业发展银行下午招标的三年和五年固息增发债，中标收益率为2.7903%和3.0453%，对应投标倍数3.85倍和2.44倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌至五年半新低，短期汇价料仍偏弱但跌势可控

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价小幅下跌，盘中跌至6.6642元的逾五年半新低，中间价则微升，CEFTS指数续创新低。交易员称，英国退欧不确定风险略有消退，市场仍整体略偏购汇，短期人民币料仍整体偏弱，但跌势仍可控。

--人民币汇率：市场各方必将经历一段逐步适应人民币波幅加大的时期--学者

人民日报海外版刊登题为“人民币是负责任的国际货币”文章称，与历史上其他曾经历过由“盯住汇率”制退出的国家过程一样，市场各方未来也必将经历一段逐步适应人民币波动幅度加大的时期。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升1.9%至两个月新高，煤炭、有色金属板块领涨

中国股市沪综指放量收升1.9%至两个月新高，并创逾一个月最大单日涨幅。分析师指出，今日大盘低开高走量价齐升，煤炭、有色金属等资源类周期股领涨大盘。由于市场预期全球货币政策将再度宽松，同时供给侧改革亦将升温，双重催化致资源股集体走强。料后市股指仍将震荡上行，但沪综指3,100点附近存在较大压力。

--《焦点》中国大宗商品价格大涨，冀望推出更多经济刺激措施

中国大宗商品价格飙升，从镍到棉花不一而足，因预期中国政府将推出更多刺激措施来提振疲弱的经济，照亮原材料需求前景。

--中国新股：中海能源拟IPO募资31亿元，计划上交所上市--预披露材料

中海油能源发展股份有限公司已向中国证监会提出申请，拟发行至多27.67亿A股，计划募集资金31亿元人民币，之后公司计划向上海证交所申请上市。

--中国新股：下半年IPO数量料与上半年相当，全年融资600-800亿--普华永道

国际会计与咨询机构--普华永道预计，下半年A股首次公开发行（IPO）数量与上半年大致相当，全年A股IPO为120宗左右，融资规模在600-800亿元人民币左右。

--香港个股：联想控股将发行总额不超过35亿元人民币首期公司债券

中国主要的投资集团--联想控股称，将发行总额不超过35亿元人民币第一期公司债券，募资以偿还有息债务。

--中国个股：绿地控股以20亿港元出售所持润东汽车股份，KKR卖掉部分股份

在获得润东汽车控制权一年多后，中国大型房地产企业绿地控股决定退出。公司公告称，基于双方战略考虑，向润东汽车另一大股东Rundong Fortune Investment以20.04亿港元出售所持润东汽车普通股和可换股优先股。

--中国个股：韵达货运拟借壳新海股份上市，作价180亿元