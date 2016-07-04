永安期货：中国期指场外资金观望情绪仍浓

上周英国退欧利空影响消退，市场快速展开反弹，上证综指一举突破2,900点，之后窄幅震荡。期指三个品种均有不同程度上涨，IC涨幅居前，周涨幅约4%，IF和IH略显逊色，主力合约周涨幅分别约为2.38%和2.44%。基差方面，由于指数持续上涨，市场预期不断转好，期货贴水进一步改善，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水53.2点、22.1点和71.7点。

主力持仓方面，期指三个品种变化各不相同，说明随着指数上扬，市场分歧再度加大。IF多空主力分别小幅减仓580手和302手，多头减仓力度更大，净多持仓降至1042手；与之相反，IH多空主力则呈现双双增仓局面，分别增加520手和762手，净空持仓升至519手；IC也出现多空双双增仓的情况，但略有不同的是，多头增仓力度大于空头，导致净空持仓下降44手，至607手。(完)