永安期货：中国期指场外资金观望情绪仍浓

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
上周英国退欧利空影响消退，市场快速展开反弹，上证综指一举突破2,900点，之后窄幅震荡。期指三个品种均有不同程度上涨，IC涨幅居前，周涨幅约4%，IF和IH略显逊色，主力合约周涨幅分别约为2.38%和2.44%。基差方面，由于指数持续上涨，市场预期不断转好，期货贴水进一步改善，截至上周五，IF、IH及IC主力合约分别贴水53.2点、22.1点和71.7点。
主力持仓方面，期指三个品种变化各不相同，说明随着指数上扬，市场分歧再度加大。IF多空主力分别小幅减仓580手和302手，多头减仓力度更大，净多持仓降至1042手；与之相反，IH多空主力则呈现双双增仓局面，分别增加520手和762手，净空持仓升至519手；IC也出现多空双双增仓的情况，但略有不同的是，多头增仓力度大于空头，导致净空持仓下降44手，至607手。(完)
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0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。