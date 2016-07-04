新湖期货：风险偏好回归提振上期有色金属指数

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
上周，投资者风险偏好回升，大幅推涨金属价格，上期有色金属指数最高至2325.8点，报收于2300.15点，周涨幅为6.61%。5月国内制造业PMI下跌，经济下行压力再增，市场对央行降息的预期增强，短期对金属价格继续提供支撑。不过，消费整体下滑的预期同样较强，金属价格上涨空间或有限。
铜：受经济刺激预期，近期国内商品表现强势，沪铜及伦铜均处于近期的高点。现货方面，随着期价的连续反弹，现货升水开始走软，贸易商出货意愿较强，铜价持续反弹的动力受阻。国内铜产量仍维持高速增长，其中5月电解铜产量同比增加16.1%。另外，6月仍有22万吨新增产能投产计划。而消费整体步入淡季，整体下游消费跟随宏观经济增速出现回落。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。