新湖期货：风险偏好回归提振上期有色金属指数

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

上周，投资者风险偏好回升，大幅推涨金属价格，上期有色金属指数最高至2325.8点，报收于2300.15点，周涨幅为6.61%。5月国内制造业PMI下跌，经济下行压力再增，市场对央行降息的预期增强，短期对金属价格继续提供支撑。不过，消费整体下滑的预期同样较强，金属价格上涨空间或有限。

铜：受经济刺激预期，近期国内商品表现强势，沪铜及伦铜均处于近期的高点。现货方面，随着期价的连续反弹，现货升水开始走软，贸易商出货意愿较强，铜价持续反弹的动力受阻。国内铜产量仍维持高速增长，其中5月电解铜产量同比增加16.1%。另外，6月仍有22万吨新增产能投产计划。而消费整体步入淡季，整体下游消费跟随宏观经济增速出现回落。(完)

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