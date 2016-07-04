港报社评：习理论成形不忘初心，十九大工程人事关键--明报7月4日

中共总书记习近平藉7月1日在中共成立95周年纪念大会发表长篇讲话，主旨是「不忘初心、继续前进」。官方新华社发表评论员文章，称之为「重要纲领性文献」，「为决胜全面小康、实现中国梦凝聚起必胜信心和磅礴力量」。有海外评论认为，这是习近平的新执政宣言。平实看，这可以说是习近平对其执政首个任期的一个理论总结，也是他为第二个任期施政基本纲要的一份初稿。

中国有「逢十大庆，逢五小庆」的习俗。不过，今年不但是中共小庆之年，更是习近平由第一个任期过渡到第二个的重要时期，明年中共将召开十九大，确定新的领导班子和大政方针。习近平续任总书记并无任何悬念，但是对其第一个任期需要作出评价，而新班子的产生则不会是平淡无奇，一帆风顺。而且，十九大的领导班子关系到2022年中共二十大的接班人问题，高层权力再分配牵带起风风雨雨在所难免。北京理论界已有风声传出，1956年的苏共二十大上，赫鲁晓夫的秘密报告揭露了斯大林的种种暴行，令苏联乃至共产阵营政治出现了「大转弯」，中共二十大也是中共的一个坎。用这个眼光看明年的中共十九大，政治斗争的激烈程度也许不比可能「大换班」的中共二十大为低。因此，筹备中共十九大是一个重大工程，习近平的7‧1讲话则是这个工程的一个启动序言。

事实上，习近平班子上台近4年来，中共党内斗争一刻都未停止过，有时还相当激烈。习近平和王岐山反腐不但是老虎苍蝇一起打，拿下了周永康、郭伯雄、徐才厚和令计划等权力顶层的人物，而且触动了既得利益集团的「乳酪」，断了很多人的发财路。这场「救党血战」，同时也引来了路线、制度和理论的大辩论。相当一部分人从左的方面否定邓小平的改革开放路线，认为「让一部分人先富起来」，「允许私人资本发展」，是造成中国腐败的根源；另一部分人，则指摘反腐过头及私有化停顿，是开改革开放倒车，并批评国有企业才是腐败根源，主张取消所有国企。习近平的7‧1讲话提出8个「不忘初心」，其实就是以正面方式对第一个任期内的党内斗争作总结，既反右也防左。

习近平的8个「不忘初心」，其实重点是3个，一不忘老祖宗马克思的基本原理和共产主义理想。在这点，胡耀邦以来的中共总书记都未曾如此强调，江泽民甚至说共产主义是千万年后的事情；二是不忘毛泽东为人民服务的群众路线和从严治党的思想。习近平强调，「得众则得国，失众则失国」，人民群众反映强烈的党内突出问题得不到解决，中共迟早会失去执政资格；三是不忘邓小平的改革开放基本路线。看得出，对于中共内部的各种思想偏向，习近平用马克思、毛泽东和邓小平的「初心」来回答。在此过程中也奠定自己的历史地位：毛泽东使中国人「站起来」，邓小平使中国人「富起来」，习近平则希望自己成为使中国「强起来」的领导人。

相信，习近平将由此建构自己的理论体系，或者说其理论已有雏形。不过，要完善自己的理论体系，还需要回答不少漏洞和「灰色地带」。例如，江泽民的「三个代表」，允许资本家入党又如何要求其具有共产主义理想？再如，共产党官员如何应对私有制的挑战，凭共产主义理想怎能行得通？共产党真的可以领导私有者建设社会主义吗？事实上，邓小平改革开放是「摸着石头过河」，并没有完全从理论上解决问题。如果解决不了，中共能否跨过二十大的坎？

从上周开始，内地有多个省市自治区调整了领导班子，从年龄看，多数新任者可以过渡到十九大，也就是说，十九大的布局工程其实已经展开，而人事安排相信是十九大的重中之重。习近平是十七大成为「接班人」的，这是沿袭胡锦涛「隔代指定」的接班模式。那么，十九大是否继续沿袭这一接班模式，必然成为所有斗争的焦点。从某种意义看，这比习近平的理论体系完善更加重要。习近平即使构筑一整套可以糅合马克思、毛泽东和邓小平的理论体系，也需要有接班人去传承，除非他废除这一「隔代指定」模式。现在中共高官中，可以称得上习近平路线继承者的人似乎不多。但是，要废除现有成规需要有强烈的理由，并不容易，习本人也强调「守规矩」。

应该说，中共还未建立起健康成熟的选择最高领导人的制度，理论的传承也难免人亡政息，这也是习近平未来难以回避的问题。

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