全球金市：金价小幅走高，银价突破20美元关口并创近两年新高

亚洲股市周一回落，投资者仔细评估英国脱欧公投带来的潜在经济影响，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初时下跌0.1%。

美元指数 接近持平，但美国公债收益率周五下跌，令美元仍然承压。

周五的工业数据显示，美国6月制造业活动以健康的步伐扩张，新订单、产出和出口增加。这再次表明美国经济增长在今年初趋软后，正在重新站稳脚跟。

美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五表示，最近几周美国经济已显示改善迹象，但美联储预计评估英国退欧的影响还需要一些时日。

两位欧洲央行高官周五施压英国，要求英国提供明确的退欧计划，以防止造成更多经济损害。

全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 周五的持仓量增加0.41%至953.91吨，为2013年7月以来最高。(完)

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