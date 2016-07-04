全球金市：金价小幅走高，银价突破20美元关口并创近两年新高

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
亚洲股市周一回落，投资者仔细评估英国脱欧公投带来的潜在经济影响，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 盘初时下跌0.1%。
美元指数 接近持平，但美国公债收益率周五下跌，令美元仍然承压。
周五的工业数据显示，美国6月制造业活动以健康的步伐扩张，新订单、产出和出口增加。这再次表明美国经济增长在今年初趋软后，正在重新站稳脚跟。
美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)周五表示，最近几周美国经济已显示改善迹象，但美联储预计评估英国退欧的影响还需要一些时日。
两位欧洲央行高官周五施压英国，要求英国提供明确的退欧计划，以防止造成更多经济损害。
全球最大黄金上市交易基金--SPDR Gold Trust 周五的持仓量增加0.41%至953.91吨，为2013年7月以来最高。(完)
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(编译 王颖/王兴亚；审校 许娜/龚芳)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。