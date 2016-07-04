期货日报：黄金三季度孕育买入良机

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

市场总是受过度反应情绪的影响，在全球主要央行降至负利率、“资产荒”的背景下，黄金市场犹是如此。回顾今年一季度市场的反应，你就可以找到当前黄金运行的线索。围绕美联储加息，也就是美国利率曲线的变化，我们发现，今年5月至今，金价走势和去年10月至今年2月的走势何其相似。

无论作为长期的资产配置还是短期的风险对冲，黄金投资者仍需要寻找一个相对合适的入场点。从投资需求来看，7月至9月国际市场波动是否会缓和需要市场进一步证实，关注7月美国非农就业报告、美联储会议以及10月之前英国启动第50条款的可能，这将决定金价短期是否会出现调整。从消费需求来看，三季度可能是观察中印两国实物需求能否好转的时间窗口。策略上，建议逢低买入为主。(完)

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