期货日报：黄金三季度孕育买入良机

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
市场总是受过度反应情绪的影响，在全球主要央行降至负利率、“资产荒”的背景下，黄金市场犹是如此。回顾今年一季度市场的反应，你就可以找到当前黄金运行的线索。围绕美联储加息，也就是美国利率曲线的变化，我们发现，今年5月至今，金价走势和去年10月至今年2月的走势何其相似。
无论作为长期的资产配置还是短期的风险对冲，黄金投资者仍需要寻找一个相对合适的入场点。从投资需求来看，7月至9月国际市场波动是否会缓和需要市场进一步证实，关注7月美国非农就业报告、美联储会议以及10月之前英国启动第50条款的可能，这将决定金价短期是否会出现调整。从消费需求来看，三季度可能是观察中印两国实物需求能否好转的时间窗口。策略上，建议逢低买入为主。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。