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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 09:39 BJT

千际指数：多重因素推升郑商所易盛农期指数走势

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

上周，易盛农期指数强势上行，截至7月1日，报收于1179.62点，较前一周上涨74.38点。

　　权重品种方面，郑棉走势较强。6月储备棉投放工作有序进行，但部分纺织企业棉花原料库存依然较低，采购需求未得到充分释放，加上长江下游阴雨绵绵，这些因素加大了棉价的波动幅度。但市场上有关储备棉加大投放的传言再起，隔夜美新棉种植报告利空，上周四美棉下挫逾2%，录得逾9个月以来的最大单日跌幅，此前美国农业部上调全年棉花种植面积数据。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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