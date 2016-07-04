千际指数：多重因素推升郑商所易盛农期指数走势

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
上周，易盛农期指数强势上行，截至7月1日，报收于1179.62点，较前一周上涨74.38点。
权重品种方面，郑棉走势较强。6月储备棉投放工作有序进行，但部分纺织企业棉花原料库存依然较低，采购需求未得到充分释放，加上长江下游阴雨绵绵，这些因素加大了棉价的波动幅度。但市场上有关储备棉加大投放的传言再起，隔夜美新棉种植报告利空，上周四美棉下挫逾2%，录得逾9个月以来的最大单日跌幅，此前美国农业部上调全年棉花种植面积数据。(完)
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0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。