港报社评：解医生之忧，消病人之虑--信报7月4日

香港医务委员会酝酿改革，却在立法会受到阻挠。上星期三，旨在改革医委会的《医生注册（修订）条例草案》进行二读，审议期间，代表医学界的议员梁家骝采取点人数的拉布策略，最终因法定人数不足而流会，当日甚至有医生组织号召业界百多人于立法会大楼外静坐抗议。

显而易见，医疗业界反对修订条例，主要的理由有两点：其一是不赞成增加四名非业界代表，担心被委任的委员受到政府操控，损害业界利益；其二是忧虑条例草案获通过之后，可能会降低海外医生来港执业的门槛，让内地或者「一带一路」的医生免除考试，直接来港执业。

至于病人组织，对于流会感到失望，因为他们期待医委会改革已久，藉此保障病人福祉。社区组织协会干事彭鸿昌认为，医委会应该是一个规管医生的地方，而不是为了维护医生，现时条例审议已相当政治化，反对草案的医生提出没有事实根据的命题，包括特首委任的委员是政府喉舌，以及把引入非本地毕业医生简化成「中港矛盾」。

条例审议渗进了多大程度的政治考量，这问题的答案取决于医疗业界的忧虑是否建基于事实根据。按目前的情况来看，他们似乎是过早地「预支忧虑」。

医委会的三大功能是处理医生注册、投诉及处分事宜，由于会内由医生主导，医委会长期被批评为「医医相护」，针对医生的投诉要么被拒绝，要么拖延很长时间才得以召开聆讯，即使最终投诉成立，处分亦有轻判之嫌，引起病人组织及医疗事故受害者不满。正因如此，医委会才有非改革不可的需要。医委会主席刘允怡指出，改革事在必行，现已积压九百多投诉个案未解决，再拖下去势必令相关工作破裂崩溃。刘允怡又说，医委会成立的目的是行公义、守专业和护社群，如果守专业凌驾于其他两项，会失去最初成立的目的。

怎样防止医医相护，从而行公义和护社群？当中的构思就是透过在医委会增加四名非业界委员，并且增加一个初级侦讯委员会，缩短处理医疗投诉的时间。即使增加四名非业界委员，医生代表其实仍占大多数，因为现时二十八名医委会委员之中，多达二十四名是医界中人，包括私人医生，医院管理局、港大与中大医学院及医学专科学院的业界代表。

医委会初级侦讯小组主席张德康指出，新增四名业外人士作为委员，可以增加公众信心，是有必要的，如果公众不信任医委会，只会注定失败。对于医学会候任会长蔡坚担心，增加业外委员将来可能为了增加医生数目，容许非本地毕业医生不用考试，张德康形容是一派胡言，因为根据法例，医委会根本没有权力这样做。

当论及降低海外医生来港执业门槛这个核心痛痒问题，不但张德康认为是一派胡言，食物及衞生局局长高永文亦斩钉截铁地说，医委会没有权力决定降低招收非本地医生的门槛。易言之，改革医委会将导致「黄绿医生」滥竽充数，仅仅是想当然矣的谣言。

业界抗拒引入海外医生，一来忧虑他们未符水准，二来害怕本土培植出来的医生饭碗被抢，医管局行政总裁梁栢贤强调，至二○二六年，香港将会欠缺五百二十名医生，即使放宽聘请海外医生期限，仍会优先聘请本地医生，本地毕业生毋须担心影响就业和出路。

综观以上论述，尤其是医委会无权降低海外医生来港执业门槛的一点，不难看出医疗业界似乎过虑了。假如医生组织存在误解，我们要求高永文以及相关的官员详加阐释，解除他们的忧思，继而促成医委会改革。须知道，站在病人角度而言，医委会实实在在有改革的必要，惟有提高医委会的规管功能，才可以消除病人的疑虑；惟有提升处理医疗投诉的效率，才可以增加市民的信心。

医疗事故一宗也嫌多，最大的公义莫过于医生利益不受损害之余，病人福祉得到更大的保障，两者不可偏废。

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