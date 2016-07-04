期货日报：国内糖价唯国际市场“马首是瞻”

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
近期，国内期现货糖价持续走高。上周四，郑糖主力合约期价更是收出一根长阳线，市场为之惊讶。不过，国内糖价上涨并不是国内糖市供应出了问题，而是由国际原糖价格大幅上涨引发的。
华泰期货深圳分公司副总经理陈维倬认为，国际原糖期价从10美分/磅涨到当前的20美分/磅，已经消化了大部分利好，仅剩印度减产的利好还未完全得到体现。对于国际原糖期价而言，20美分/磅不是糖价长期运行的顶部，但可能是中短期的压力位。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。