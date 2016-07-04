期货日报：国内糖价唯国际市场“马首是瞻”

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

近期，国内期现货糖价持续走高。上周四，郑糖主力合约期价更是收出一根长阳线，市场为之惊讶。不过，国内糖价上涨并不是国内糖市供应出了问题，而是由国际原糖价格大幅上涨引发的。

华泰期货深圳分公司副总经理陈维倬认为，国际原糖期价从10美分/磅涨到当前的20美分/磅，已经消化了大部分利好，仅剩印度减产的利好还未完全得到体现。对于国际原糖期价而言，20美分/磅不是糖价长期运行的顶部，但可能是中短期的压力位。(完)

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