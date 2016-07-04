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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 09:52 BJT

金属期市：伦铜回落，市场关注中国是否出台刺激举措

上海期交所主力期铜 涨1.4%至每吨37,880元。

上周五公布的官方数据显示，中国6月制造业陷入停滞，令有关政府很快将不得不推出更多刺激措施来提振疲软经济的预期升温。

中国企业更多地购买液态铝，造成铝锭短缺，从而推高指标铝价格 ，这一消息支撑了铝价。

铝的短缺在上周五进一步显示。当日公布的每周库存报告显示，上海期交所铝库存减少11.5%至163,664吨。

这意味着上海期交所的铝库存已较3月中旬的341,615吨减少逾一半。

LME期铝跌0.2%至每吨1,660.5美元；上海期铝 涨0.1%至每吨12,660元人民币。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/汪红英；审校 白云/李春喜)

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