金属期市：伦铜回落，市场关注中国是否出台刺激举措

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
上海期交所主力期铜 涨1.4%至每吨37,880元。
上周五公布的官方数据显示，中国6月制造业陷入停滞，令有关政府很快将不得不推出更多刺激措施来提振疲软经济的预期升温。
中国企业更多地购买液态铝，造成铝锭短缺，从而推高指标铝价格 ，这一消息支撑了铝价。
铝的短缺在上周五进一步显示。当日公布的每周库存报告显示，上海期交所铝库存减少11.5%至163,664吨。
这意味着上海期交所的铝库存已较3月中旬的341,615吨减少逾一半。
LME期铝跌0.2%至每吨1,660.5美元；上海期铝 涨0.1%至每吨12,660元人民币。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/汪红英；审校 白云/李春喜)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。