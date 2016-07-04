光大期货：沪胶7月难现趋势性行情

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
以下内容节选自7月4日的《期货日报》：
上周，商品市场看涨情绪爆发。周五夜盘沪胶主力1609合约强势突破60日均线的压制，创出5月下旬低位盘整以来的高点11945元/吨。
就橡胶自身基本面而言，海外进入旺产季，国内下游处于需求淡季，但价格低位使得贸易商主动积累库存的动力不足，市场呈现阶段性供需紧平衡格局。若沪胶跟随其他大宗商品快速反弹，可改善贸易商对天胶的进口盈利预期，进而改变当下的供需状况。因此，笔者认为，7月沪胶难有趋势性行情，操作上以防御为主。(完)
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0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。