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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 09:41 BJT

光大期货：沪胶7月难现趋势性行情

以下内容节选自7月4日的《期货日报》：

上周，商品市场看涨情绪爆发。周五夜盘沪胶主力1609合约强势突破60日均线的压制，创出5月下旬低位盘整以来的高点11945元/吨。

　　就橡胶自身基本面而言，海外进入旺产季，国内下游处于需求淡季，但价格低位使得贸易商主动积累库存的动力不足，市场呈现阶段性供需紧平衡格局。若沪胶跟随其他大宗商品快速反弹，可改善贸易商对天胶的进口盈利预期，进而改变当下的供需状况。因此，笔者认为，7月沪胶难有趋势性行情，操作上以防御为主。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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