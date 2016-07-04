光大期货：沪胶7月难现趋势性行情

就橡胶自身基本面而言，海外进入旺产季，国内下游处于需求淡季，但价格低位使得贸易商主动积累库存的动力不足，市场呈现阶段性供需紧平衡格局。若沪胶跟随其他大宗商品快速反弹，可改善贸易商对天胶的进口盈利预期，进而改变当下的供需状况。因此，笔者认为，7月沪胶难有趋势性行情，操作上以防御为主。(完)