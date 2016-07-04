中国货币市场：供给充裕回购利率波动不大，逆回购存量继续缩减

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透上海7月4日 - 中国银行间市场周一资金供给依旧十分充裕，但主要回购利率波动不大。交易员称，半年末时点过后，央行公开市场操作力度减弱。随着逆回购存量不断缩减，市场流动性有望从过于宽松回到较为平衡状态。
央行公开市场今日进行了900亿元人民币七天期逆回购，与2,700亿的到期量相比，单日净回笼1,800亿元，最新逆回购存量也从6月末9,600亿元近期高点，降至6,600亿元。
上海一银行交易员表示，目前流动性属于偏宽松状态，半年末前央行“投放的比较多，现在逆回购做的少了，(资金面)慢慢会平衡下来。”
除公开市场逆回购外，央行6月还开展了2,080亿元中期借贷便利(MLF)操作，常备借贷便利(SLF)操作27.20亿元，对国开行等三家政策性银行净增加抵押补充贷款(PSL)1,719亿元。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.9795 1.9764 +0.31
七天 2.2763 2.2756 +0.07
14天 2.7326 2.8100 -7.74
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 2.7500 1.8400 +91.00
七天 2.6000 2.5350 +6.50
14天 2.4700 2.4500 +2.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0000 2.0100 -1.00
七天 2.3800 2.4000 -2.00
14天 2.7200 2.8000 -8.00
Shibor
其中:隔夜 2.0140 2.0270 -1.30
七天 2.3550 2.3650 -1.00
三个月 2.9672 2.9661 +0.11
----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。