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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 12:14 BJT

中国货币市场：供给充裕回购利率波动不大，逆回购存量继续缩减

路透上海7月4日 - 中国银行间市场周一资金供给依旧十分充裕，但主要回购利率波动不大。交易员称，半年末时点过后，央行公开市场操作力度减弱。随着逆回购存量不断缩减，市场流动性有望从过于宽松回到较为平衡状态。

央行公开市场今日进行了900亿元人民币七天期逆回购，与2,700亿的到期量相比，单日净回笼1,800亿元，最新逆回购存量也从6月末9,600亿元近期高点，降至6,600亿元。

上海一银行交易员表示，目前流动性属于偏宽松状态，半年末前央行“投放的比较多，现在逆回购做的少了，(资金面)慢慢会平衡下来。”

除公开市场逆回购外，央行6月还开展了2,080亿元中期借贷便利(MLF)操作，常备借贷便利(SLF)操作27.20亿元，对国开行等三家政策性银行净增加抵押补充贷款(PSL)1,719亿元。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9795 1.9764 +0.31

七天 2.2763 2.2756 +0.07

14天 2.7326 2.8100 -7.74

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.7500 1.8400 +91.00

七天 2.6000 2.5350 +6.50

14天 2.4700 2.4500 +2.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0000 2.0100 -1.00

七天 2.3800 2.4000 -2.00

14天 2.7200 2.8000 -8.00

Shibor

其中:隔夜 2.0140 2.0270 -1.30

七天 2.3550 2.3650 -1.00

三个月 2.9672 2.9661 +0.11

----------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

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