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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 09:44 BJT

《汇市简讯》澳元/美元持续扳回早盘失地

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* 澳元兑美元继续扳回早盘因澳洲大选僵局导致的失地

* 澳元开盘时下意识大跌，但这种势头并未延续

* 澳元兑美元目前仅跌0.25%至0.7474，早盘曾触及0.7410

* 美国7月4日假期加剧了周一开盘的整体温和表现

* 伦敦开盘走势可能有所波动，除此之外今日表现料较为平静

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 白云)

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