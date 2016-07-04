《汇市简讯》澳元/美元持续扳回早盘失地

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
0126GMT
* 澳元兑美元继续扳回早盘因澳洲大选僵局导致的失地
* 澳元开盘时下意识大跌，但这种势头并未延续
* 澳元兑美元目前仅跌0.25%至0.7474，早盘曾触及0.7410
* 美国7月4日假期加剧了周一开盘的整体温和表现
* 伦敦开盘走势可能有所波动，除此之外今日表现料较为平静
(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 白云)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。