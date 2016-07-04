《全球重要经济事件一览表》--7月4日-7月11日

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
(除特别说明外，均为GMT时间)
7月4日(一)
西班牙巴塞罗那--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在一次活动上发表讲话(0910).
渥太华--加拿大央行公布企业前景调查和高级信贷人员调查(1430)。
7月5日(二)
伦敦--英国央行发布半年度金融稳定报告(0930)。
宾厄姆顿--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就政策和经济发表讲话(1830)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
法兰克福--第八届欧洲央行统计会议，主题为“央行统计学--超越简单加总”(至7月6日)。发言嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特与劳滕施莱格、以及希腊央行总裁史托纳拉斯、前土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在新版50欧元纸币的发布仪式上讲话(1205)。
7月6日(三)
曼谷--泰国央行公布6月利率会议记录(0200)。
美国维斯塔尔--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利会见宾厄姆顿大学研究人士等，讨论经济发展项目(1200)。
华盛顿--美联储理事塔鲁洛参加华尔街日报主办的讨论会，主题为“监管与货币政策，以及二者的交集”(1300)。
华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，不会宣布利率声明。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉与央行执委普雷特在第八届欧洲央行统计会议上发表讲话。会议主题为“央行统计学--超越简单加总”(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。
维也纳--奥地利财政委员会主席Bernhard Felderer对记者讲话(0800)。
马德里--西班牙央行总裁Luis Linde发表题为“稳定是复苏的前提”的演讲(0730)。
7月7日(四)
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。
东京--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。
马德里--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在与西班牙银行业举行圆桌会议时致开幕词(1000)。
7月8日(五)
暂无重要经济事件公布。
7月9日(六)
上海--G20贸易部长会议(至10日)。
7月11日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议(1300)。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 杜明霞)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。