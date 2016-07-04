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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:04 BJT

台湾债市：10年券殖利率微幅下跌，央行降息利多出尽交投转趋冷清

路透台北7月4日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘微幅下跌。交易员指出，在台股续涨及央行降息利多出尽之下，今天资金开始转往股市，殖利率陷入区间狭幅整理走势，交投转趋冷清。

他们表示，因央行这次降息早在预料之中，降息前殖利率已大致反应完毕，周五进一步走低则只反应隔拆利率下调2个基点利多；但随利多出尽，短多已精疲力竭，料短线将呈量缩价稳走势。

〞去玩股票吧，债市没行情了啦，之前债为主、股为辅，现在是股为主、债为辅，心态要调整。〞一位大型银行主管说。

交易员表示，央行降完息后，短线债市所有利多均已放送完毕，这个时候若要反应央行9月央行有望再降息，似乎言之过早，料行情暂告结束。

他们并称，在债市利多出尽之际，今天台股随欧美及亚股走涨持续走高，由于央行降息赶钱进股市的意图相当明显，资金亦开始转战股市；短线观察重点在股市量能否增温，及近日美债殖利率走跌是否牵台债行情。

美国指标10年期公债周五 价格上涨10/32，收益率报1.456%，下跌超过3个基点，稍早几乎追平其纪录低位1.381%。

本地时间10:55，10年券105/4 殖利率跌0.22基点至0.7346%，成交7.5亿台币；五年券105/8 殖利率涨0.19基点至0.5350%，成交3.0亿台币；而台股加权指数指数 则涨0.30%。

交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.72-0.75%、0.52-0.55%。

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--《综述》美国制造业和汽车销售数据改善，但建筑支出泼下冷水。

--美国FED：副主席称美国经济显示改善迹象，关注英国退欧影响。 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)

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