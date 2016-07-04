台湾债市：10年券殖利率微幅下跌，央行降息利多出尽交投转趋冷清

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透台北7月4日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周一早盘微幅下跌。交易员指出，在台股续涨及央行降息利多出尽之下，今天资金开始转往股市，殖利率陷入区间狭幅整理走势，交投转趋冷清。
他们表示，因央行这次降息早在预料之中，降息前殖利率已大致反应完毕，周五进一步走低则只反应隔拆利率下调2个基点利多；但随利多出尽，短多已精疲力竭，料短线将呈量缩价稳走势。
〞去玩股票吧，债市没行情了啦，之前债为主、股为辅，现在是股为主、债为辅，心态要调整。〞一位大型银行主管说。
交易员表示，央行降完息后，短线债市所有利多均已放送完毕，这个时候若要反应央行9月央行有望再降息，似乎言之过早，料行情暂告结束。
他们并称，在债市利多出尽之际，今天台股随欧美及亚股走涨持续走高，由于央行降息赶钱进股市的意图相当明显，资金亦开始转战股市；短线观察重点在股市量能否增温，及近日美债殖利率走跌是否牵台债行情。
美国指标10年期公债周五 价格上涨10/32，收益率报1.456%，下跌超过3个基点，稍早几乎追平其纪录低位1.381%。
本地时间10:55，10年券105/4 殖利率跌0.22基点至0.7346%，成交7.5亿台币；五年券105/8 殖利率涨0.19基点至0.5350%，成交3.0亿台币；而台股加权指数指数 则涨0.30%。
交易员预估，今日105/4及105/8公债殖利率主要交投区间将分别在0.72-0.75%、0.52-0.55%。
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--美国FED：副主席称美国经济显示改善迹象，关注英国退欧影响。 (完) (记者 罗两莎；; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。