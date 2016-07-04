中国新债：进出口行周四将发行至多100亿元两期债，期限三年和10年

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透上海7月4日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(7日)在银行间债市招标发行至 多100亿元人民币两期固息债，三年和10年期各半。 上述两期债中，三年期为新发债，10年期为今年第三期 的增发债，票 面利率3.33%。 具体发行条款如下： 第七期新发债/第三期增发债 ----------------------------------------------- 招标规模上限 3/10年：50亿元 期限/计息方式 3/10年固息 招标时间 7月7日上午10:00-11:30 招标方式 单一利率/价格中标(荷兰式) 缴款日 7月11日 起息日 3年：7/11；10年：2/22 发行期 7/7-7/11 上市日 7月13日 手续费 3年：0.05%；10年：0.15% -----------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。