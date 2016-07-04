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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 10:38 BJT

中国新债：进出口行周四将发行至多100亿元两期债，期限三年和10年

路透上海7月4日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(7日)在银行间债市招标发行至
多100亿元人民币两期固息债，三年和10年期各半。
    
    上述两期债中，三年期为新发债，10年期为今年第三期 的增发债，票
面利率3.33%。
        
    具体发行条款如下：
 
                        第七期新发债/第三期增发债
   -----------------------------------------------
    招标规模上限        3/10年：50亿元
    期限/计息方式       3/10年固息
    招标时间            7月7日上午10:00-11:30
    招标方式            单一利率/价格中标(荷兰式)
    缴款日              7月11日
    起息日              3年：7/11；10年：2/22
    发行期              7/7-7/11
    上市日              7月13日
    手续费              3年：0.05%；10年：0.15%
   -----------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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