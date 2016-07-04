台湾汇市：台币兑美元早盘走升，台股扬升且外资汇入

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透台北7月4日 - 台币兑美元 周一早盘随台股趋升，惟盘初交投仍旧偏向清淡。汇银人士表示，虽然台湾央行宣布降息半码，但是外资持续汇入，台股今日小升。
汇银人士表示，盘初市场交投意愿不高，感觉相当安静；稍见大型外商保管银行的美元抛盘，至于本地的美元买盘不算高。
〞央行如果不降息，台币会升更多!〞一位小型商银交易员说。
台湾央行周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间，以备“不时之需”。
本地时间10:34，韩元兑美元 报1,148.5，上日收在1,145.0；台股加权指数 则涨0.29%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日差异不大；目前一个月美元/台币远汇 报32.115/32.145，上日收在32.150。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.170-32.250
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