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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:54 BJT

台湾货币市场：短率反映降息走低，短期料有微幅下移空间

* 一周拆款利率高位下移
    * 短票利率在0.30%拉锯
    * RP成交利率区间仍宽

     记者 董永年
    路透台北7月4日 - 台湾银行间较长天期拆款利率周一高位下移，继续反映央行引导短率走低的效应。两
大龙头型银行都开门放钱，市场资金宽松。
        
    金融机构资调人士表示，隔拆利率持稳在央行引导的0.18%水准，但一周拆款利率高位则有所下滑。两家
龙头型银行对大型票券商一周、两周拆款利率各自开在0.30%。
    
    〞感觉钱很多，蛮多人来推销。〞一位大型银行交易员说。
    
    由于近期外资持续汇入，资调人士认为，要观察这些钱只是参与股票除息后即汇出，还是停留期间更长，
若是后者，则有机会拉高货币市场资金池水位，影响短率走势，不过央行也会伺机进行调节。

    台币兑美元 周一早盘随台股趋升，惟盘初交投仍旧偏向清淡。汇银人士表示，虽然台湾央行宣布
降息半码，但是外资持续汇入，台股今日小升。     
    
 
 本地时间11:37                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      32.193                     32.218    
 台湾加权股价指数<.TWII         8,761.31                  8,738.24    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.180%               0.180-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.310%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.300%               0.200-0.300%
        

    **短票利率在0.30%拉锯**
    
    短票方面，交易员表示，今日票券商与银行间仍在0.30%关卡拉锯，票券商试图将利率往下带，并认为短
期内有机会向0.28-0.29%靠拢。
    
    〞0.30%大家都可以接受，2字头是被骗的。〞一家大型商业银行交易员说。
    
    一票券商指出，今日龙头型银行有进场买票，成交利率在0.30%，这将会成为短票利率的天花板。
    
    另一大型票券商交易员称，0.30%是5月间创下的前波低点，但这次又再度降息，照理说利率应该继续走低
。    
    
    根据路透周五的调查显示，六家金融机构预估，7月提存期的短票利率区间料落在0.28-0.305%。 

    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.304%，区间为0.30-0.36%，成交量65.01亿台币
；前日加权平均利率为0.357%，区间为0.29-0.37%，成交量31.92亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额为6,577.80亿；发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共1兆2,437.3亿台币，分别为：周二2,035亿、周三3,802.50亿、周四14亿及周五8亿
。
    
    拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为负35亿台币，累计至周日超额准备1兆2,622亿台币、加
计前期1%的超额准备为1兆3,736亿台币。
    
       
    **RP利率区间仍宽**

    债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，提存期初，市场仍在消化上周央行降息的影响，利率报价偏宽
，但整体资金并没有浮滥的感觉。
    
    一位证券商交易员表示，月初与提存期初虽然比较宽松，但没有客户追着要券，这可能与6月寿险自市场
抽离大量资金尚未回流有关。
    
    〞客户资金没太滥，有点小怪。〞一位大型证券商交易员说。    
     
    今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率在0.27-0.30%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.
28-0.30%，上日在0.30-0.31%。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.35-0.36%，上日在0.36-0.3
7%。
    
    大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.21-0.25%；与银行承做的债
券附买回利率主要成交在0.25-0.26%左右，同上日。(完)     　

 (审校 林高丽)

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