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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:01 BJT

标题新闻：沙特吉达美国领事馆外发生自杀式炸弹袭击，一名袭击者身亡、两名警察受伤--国家电视台

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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