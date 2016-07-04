更正-日本股市：早盘震荡上行连六日上涨，因英国退欧担忧减弱

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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(更正：因英文原文有误，内文第三段上周涨幅应为“4.9%”，非“5.9%”)
路透东京7月4日 - 日股日经指数周一早盘震荡走高，延续之前的五连涨行情，因全球围绕英国公投退欧的担忧减弱。
日经指数 开盘跌0.8%，但早盘收市涨0.44%至15,751.81点。
该指数上周累计五日上涨4.9%。
但美国金融市场周一因独立纪念日休市，市场成交料将低迷。
交易商称，美元企稳以及美股和欧股周五上涨，已经稳定了市场情绪。
“外界寄望欧洲央行将采取行动支撑市场，这帮助提振风险人气，”Amundi Japan股权研究和策略部门首席分析师Akio Yoshino说。
出口类股上升，丰田汽车 约涨0.5%，本田汽车 升1.9%，Panasonic 涨0.7%。
资生堂 表现优异，上涨2%，此前该公司与Dolce & Gabbana S.R.L.签订独家全球许可协议，使资生堂可以生产和分销Dolce & Gabbana品牌的产品。
东证股价指数 升0.5%至1,260.39点。JPX-日经400指数 涨0.5%至11,380.60点。(完)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。