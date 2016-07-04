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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 12:23 BJT

更正-日本股市：早盘震荡上行连六日上涨，因英国退欧担忧减弱

(更正：因英文原文有误，内文第三段上周涨幅应为“4.9%”，非“5.9%”)

路透东京7月4日 - 日股日经指数周一早盘震荡走高，延续之前的五连涨行情，因全球围绕英国公投退欧的担忧减弱。

日经指数 开盘跌0.8%，但早盘收市涨0.44%至15,751.81点。

该指数上周累计五日上涨4.9%。

但美国金融市场周一因独立纪念日休市，市场成交料将低迷。

交易商称，美元企稳以及美股和欧股周五上涨，已经稳定了市场情绪。

“外界寄望欧洲央行将采取行动支撑市场，这帮助提振风险人气，”Amundi Japan股权研究和策略部门首席分析师Akio Yoshino说。

出口类股上升，丰田汽车 约涨0.5%，本田汽车 升1.9%，Panasonic 涨0.7%。

资生堂 表现优异，上涨2%，此前该公司与Dolce & Gabbana S.R.L.签订独家全球许可协议，使资生堂可以生产和分销Dolce & Gabbana品牌的产品。

东证股价指数 升0.5%至1,260.39点。JPX-日经400指数 涨0.5%至11,380.60点。(完)

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