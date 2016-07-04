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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:19 BJT

《汇市简讯》美元/菲律宾披索低开后区间盘整

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* 美元/菲律宾披索开盘下跌，报46.85，跟随美元兑除日圆外亚币走低

* 该货币对一度低见46.82

* 整体交投兴趣清淡，交易商静候本周稍晚的美国新数据

* 预计该货币对将继续在狭窄区间交投，追随亚币盘整趋势

* 美元/披索现报46.82-84，盘中交投于46.82-89区间

(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张涛)

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