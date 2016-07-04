中国新债：财政部10日起发行至多400亿元电子储蓄国债，期限三及五年

《汇市简讯》美元/日圆在伦敦时段出现新一轮抛售
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
路透上海7月4日 - 中国财政部日前公告，将自7月10日（周日）起，发行总额不超过400亿元人民币的电子式储蓄国债，期限包括三年和五年期，发行上限均为200亿元，发行期为7月10日-7月19日。
上述两期国债为今年第五和第六期储蓄国债，7月10日起息，按年付息。其中第五期期限三年，票面年利率3.8%；第六期为五年，票面年利率4.17%。
发行公告日至发行开始日前一日，如遇央行调整三年期金融机构存款基准利率，两期国债取消发行。发行期内，如遇利率调整，两期国债从调息之日起停止发行，未售出发行额度由财政部收回注销。
提前兑取方面，持有两期国债不满六个月提前兑取不计付利息，满六个月不满24个月按票面利率计息并扣除180天利息，满24个月不满36个月按票面利率计息并扣除90天利息；持有第六期满36个月不满60个月按票面利率计息并扣除60天利息。
储蓄国债(电子式)是财政部面向个人投资者发行的，以电子方式记录债权的一种不可上市流通的人民币债券。(完)
参看详情，请点选中国财政部网站 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
0840GMT - * 美元/日圆的日内空头回补在113.57水位失去动能 * 伦敦时段出现新一轮抛售，触及113.10日圆 * 113.00附近有可能涌现大规模日本进口商买盘 * 据悉停止单集中于113.00下方 * 若跌破113.00，有可能下看周线云区顶部112.14 * 美元/日圆一目均衡云区图：http://reut.rs/2jZXMTX (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。