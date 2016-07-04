台湾债市：10年券殖利率收微升，因台股上涨及央行降息利多出尽

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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* 10年券殖利率止跌反弹，因央行降息利多出尽
* 静待本周将公布的CPI及出口数据，交投趋清淡
* 明日105/4殖利率预估在0.73-0.75%
路透台北7月4日 - 台湾10年期公债105/4 周一殖利率收微升。交易员表示，在台股走涨及央行降息利多反应完毕带动下，今天殖利率止跌反弹，成交量亦明显萎缩，市场静待本周将公布的CPI及出口等经济数据。
他们指出，随英国脱欧对市场冲击逐渐淡化，欧美股市均走涨，今天亚股亦是全面上扬，台股持续攻高；债市则因资金逐步往股市靠拢，致殖利率反转走扬，短线料将陷区间狭幅盘整。
〞一摊死水，几乎不会动、没行情。〞一位大型银行主管说。
一外银交易员亦称，随央行降息大势底定，台债殖利率在上周五反应完降息利多后，短线因未能再找到利多题材，交投转趋清淡，成交量明显萎缩。
台湾股市周一连五日收涨，创逾三个月新高。分析师指出，主要受亚洲股市上扬带动，且央行降息有利资金行情继续发酵。
一大型证券商交易员也指出，央行这次降息完全符合市场预期，殖利率在反应完降息利多后，今天随台股走涨而呈反弹走势；惟近日美债殖利率再走低，有机会牵动台债殖利率走低，〞美债殖利率下来，多少会带动台债殖利率下跌，如果FED延后升息，美债殖利率会往历史新低走。〞
交易员预估，明日105/4期公债殖利率主要区间在0.73-0.75%；五年期公债105/8殖利率主要区间在0.52-0.55%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 +0.19 0.5350% 0.5315-0.5350% 5.0 10 105/4 +0.32 0.7400% 0.7345-0.7415% 21.5
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30 104/11 没有成交 20 105/6 1.3300% 10 105/4 0.7400%
5 105/8 0.5350%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交 (完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。