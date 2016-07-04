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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:45 BJT

《中国地方债发行日程表》--7月4日

以下为中国即将或正在招标发行的地方债:

  发债主体    规模      期限      票面利率     债券类型    发行时间      
           (亿元人民币)
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 *北京市       113.4952  3年      周四招标     一般地方债    7/8
               114.8837  5年
 *青海省         5.4801  3年      周五招标     专项地方债    7/11
                 7.59    5年      
                 7.59    7年      
                 5.49   10年   
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    注:*代表新增(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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