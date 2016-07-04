版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:47 BJT

中国债市动态：期现货双双走弱，因周末宽松预期落空及风险资产大涨

路透上海7月4日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率明显反弹，国债期货亦大幅走弱；上周强势主要是在宽松预期支撑下的乐观情绪推动，短期内收益率降速较快，而周末消息面淡静，今日股市及大宗商品等风险资产又大涨，债市止盈盘随即涌出。

交易员并指出，近期配置需求的集中释放也是推动债市的重要力量，而基本面仍未现明显改善迹象，现券支撑仍在，短暂调整后料难改偏强势头，但收益率进一步向下拓展空间还需基本面和政策面更多消息配合。

“（今日债市调整）一是周末货币政策落空，二是公开市场（逆回购）继续缩量，另外技术上也有回调需求，”上海一银行交易员称。

中国央行公开市场今日进行900亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,800亿元。

华南一券商交易员亦谈到，上周冲进去的很多人还是赌货币政策的，消息没有兑现有些止盈盘也是正常的。

他并认为，最近配置需求有一个集中释放的过程，很多委外户在6月竞相涌入，客观上对行情有加速作用；而从今日股市和大宗的上扬而债市调整来看，今年金融市场很难出现大的趋势性机会，整体看无序轮动的特征可能更为明显。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1690%/3.1675%，上日尾盘在3.1550%/3.1475%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8350%/2.8150%，上日尾盘在2.8050%/2.7950%。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.050元人民币，较上日结算价跌0.11%；10年期国债主力合约T1609 收报100.395元，较上日结算价跌0.22%。(完) (发稿 边竞； 审校 吴云凌)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐