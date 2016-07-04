中国债市动态：期现货双双走弱，因周末宽松预期落空及风险资产大涨

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透上海7月4日 - 中国银行间债市周一早盘现券收益率明显反弹，国债期货亦大幅走弱；上周强势主要是在宽松预期支撑下的乐观情绪推动，短期内收益率降速较快，而周末消息面淡静，今日股市及大宗商品等风险资产又大涨，债市止盈盘随即涌出。
交易员并指出，近期配置需求的集中释放也是推动债市的重要力量，而基本面仍未现明显改善迹象，现券支撑仍在，短暂调整后料难改偏强势头，但收益率进一步向下拓展空间还需基本面和政策面更多消息配合。
“（今日债市调整）一是周末货币政策落空，二是公开市场（逆回购）继续缩量，另外技术上也有回调需求，”上海一银行交易员称。
中国央行公开市场今日进行900亿元人民币七天期逆回购操作，据此计算，单日净回笼1,800亿元。
华南一券商交易员亦谈到，上周冲进去的很多人还是赌货币政策的，消息没有兑现有些止盈盘也是正常的。
他并认为，最近配置需求有一个集中释放的过程，很多委外户在6月竞相涌入，客观上对行情有加速作用；而从今日股市和大宗的上扬而债市调整来看，今年金融市场很难出现大的趋势性机会，整体看无序轮动的特征可能更为明显。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1690%/3.1675%，上日尾盘在3.1550%/3.1475%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8350%/2.8150%，上日尾盘在2.8050%/2.7950%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.050元人民币，较上日结算价跌0.11%；10年期国债主力合约T1609 收报100.395元，较上日结算价跌0.22%。(完) (发稿 边竞； 审校 吴云凌)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。