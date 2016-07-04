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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 11:58 BJT

《汇市简讯》美元/日圆升破盘初高位，受空头回补和交叉盘带动

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* 空头回补和交叉盘交投兴趣支撑美元/日圆从102.43反弹至102.78

* 102.78-97为小时图一目均衡云区阻力位，103.05为下行的200小时移动均线切入位

* 上行的100小时移动均线切入位102.64之下有买单,102.60为小时图一目均衡转换线切入位

* 由于美国适逢独立日纪念日假期，资金流动依然清淡，无近月期权到期(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 杜明霞)

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