欧洲经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日当周 7月5日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月 50.2 49.8 0750 法国Markit服务业PMI 6月 49.9 49.9 综合PMI -- 49.4 0755 德国Markit服务业PMI 6月终值 53.2 53.2 综合PMI 54.1 54.1 0800 欧元区Markit服务业PMI 6月终值 52.4 52.4 综合PMI 52.8 52.8 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 6月 52.7 53.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 5月 +0.4% 持平 (较上年同期) +1.6% +1.4% 7月6日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 5月 +1.0% -2.0% 7月7日(四) 0600 德国工业生产(较前月) 5月 持平 +0.8% 0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 赤字28 0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元) 5月 逆差49 逆差52 0715 瑞士CPI(较前月) 6月 持平 +0.1% (较上年同期) -0.5% -0.4% 0730 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +0.6% (较上年同期) 截至6月的三个月 +7.7% +9.2% 0830 英国工业生产(较前月) 5月 -1.0% +2.0% (较上年同期) +0.5% +1.6% 制造业产出(较前月) -1.0% +2.3% (较上年同期) +0.7% +0.8% 7月8日(五) 0545 瑞士未经季节调整的失业率 6月 3.3% 3.3% 经季节调整的失业率 3.5% 3.5% 0600 德国经季节调整的出口(较前月) 5月 +0.25% 持平 进口(较前月) +0.4% -0.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差238 顺差240 0645 法国预算收支(亿欧元) 5月 -- 赤字565 0645 法国工业生产(较前月) 5月 -0.5% +1.2% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 逆差29 逆差26.02 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差106.5 逆差105.26 7月11日当周 7月11日(一) 0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 5月 -- +0.5% (经工作日调整，较上年同期) -- +1.8% 2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期) 6月 -- +0.5% 7月12日(二) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.2% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 7月12-15日 0600 德国批发物价指数(较前月) 6月 -- +0.9% (较上年同期) -- -2.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结