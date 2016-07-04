版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 5日 星期二 07:30 BJT

****欧洲经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
    7月4日当周
    
    7月5日(二)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 6月         50.2       49.8
    0750 法国Markit服务业PMI                         6月         49.9       49.9
                   综合PMI                                        --        49.4
    0755 德国Markit服务业PMI                       6月终值       53.2       53.2
                   综合PMI                                       54.1       54.1
    0800 欧元区Markit服务业PMI                     6月终值       52.4       52.4
                     综合PMI                                     52.8       52.8
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                    6月         52.7       53.5
    0900 欧元区零售销售(较前月)                      5月        +0.4%       持平
                       (较上年同期)                             +1.6%      +1.4%
    
    7月6日(三)
    0600 德国工业订单(较前月)                        5月        +1.0%      -2.0%
    
    7月7日(四)
    0600 德国工业生产(较前月)                        5月         持平      +0.8%
    0645 法国经常帐(亿欧元)                          5月          --      赤字28
    0645 法国经季节调整的贸易收支(亿欧元)            5月       逆差49     逆差52
    0715 瑞士CPI(较前月)                             6月         持平      +0.1%
                (较上年同期)                                    -0.5%      -0.4%
    0730 英国Halifax房价指数(较前月)                 6月          --       +0.6%
                            (较上年同期)        截至6月的三个月 +7.7%      +9.2%
    0830 英国工业生产(较前月)                        5月        -1.0%      +2.0%
                     (较上年同期)                               +0.5%      +1.6%
             制造业产出(较前月)                                 -1.0%      +2.3%
                       (较上年同期)                             +0.7%      +0.8%
    
    7月8日(五)
    0545 瑞士未经季节调整的失业率                    6月         3.3%       3.3%
             经季节调整的失业率                                  3.5%       3.5%
    0600 德国经季节调整的出口(较前月)                5月       +0.25%       持平
                         进口(较前月)                           +0.4%      -0.2%
                         贸易收支(亿欧元)                     顺差238    顺差240
    0645 法国预算收支(亿欧元)                        5月          --     赤字565
    0645 法国工业生产(较前月)                        5月        -0.5%      +1.2%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)            5月       逆差29  逆差26.02
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差106.5 逆差105.26
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    0800 意大利工业生产(经季节调整，较前月)          5月          --       +0.5%
                 (经工作日调整，较上年同期)                       --       +1.8%
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)             6月          --       +0.5%
    
    
    7月12日(二)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     6月终值         --       +0.1%
                                 (较上年同期)                     --       +0.2%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          --       +0.1%
                            (较上年同期)                          --       +0.3%
    
    7月12-15日
    0600 德国批发物价指数(较前月)                   6月           --       +0.9%
                         (较上年同期)                             --       -2.3%
    (完)
    
      
    ***提取相关资料，请点选下列代码连结

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐