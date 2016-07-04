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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 12:02 BJT

台湾股市：早盘触及三个月高位，受低吸买盘提振

路透台北7月4日 - 台湾股市周一盘中上扬，追随周边地区市场涨势，投资者逢低吸纳推动台湾股市创三个月高位。

0327GMT，台湾加权股价指数 升0.2%至8,756.94点，盘中高见8,782.38点，为3月31日以来高位。该指数上日收升0.8%至三个月高位。

电子类指数 升0.4%，金融保险类指数 涨0.2%。

交投热络的个股中，大盘股电子厂商鸿海 涨0.9%，联发科 涨近4%。(完)

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