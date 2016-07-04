《中国公开市场回购未到期一览表》--7月4日

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 6,600亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2016/7/5 7 2.25% 1,800 2016/7/6 7 2.25% 2,100 2016/7/7 7 2.25% 1,300 2016/7/8 7 2.25% 500 2016/7/11 7 2.25% 900 当月累计 6,600 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.以下为央行公开市场未到期的短期流动性调节工具(SLO)一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1、正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 2、若未注明，SLO操作方向默认为投放资金；若为回笼资金，以负号表示。 3、为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增加2016年春节 前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它 工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。 此外从1月29日起，将政府支持机构债券和商业银行债券纳入公开市场操作和短期 流动性调节工具(SLO)质押品范围。 4、2月18日央行公告称，即日起，根据货币政策调控需要，原则上每个工作日均开 展公开市场操作。如因市场需求不足等原因未开展操作，也将发布《公开市场业务交易公告 》予以说明。(完) (整理 吴芳; 审校 李宏薇)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。