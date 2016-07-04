《中国新债预测》国开四期债均值接近或低于二级，现券偏弱新债需求稳定

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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* 招标品种：国开行1/5/10/20年固息债
* 期限及招标金额：1/5/20年：30亿元；10年：100亿元
* 追加发行上限：1年：11亿元
* 招标时间：1/5年：7月5日9:30-10:30；
* 10/20年：7月5日9:30-11:20
* 受访人数: 7位(银行、券商)
* 预测区间：2.37%-2.44%；2.91%-2.95%；3.12%-3.16%；3.78%-3.83%
* 预测均值: 2.40%；2.93%；3.15%；3.80%
路透上海7月4日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一至20年四期固息债。路透调查显示，从近期国开债一级发行情况来看，需求一直较为稳定，因此即使今日现券收益率上行，预计也影响有限，四期债定位仍有望低于或接近二级，预测均值落在2.40%、2.93%、3.15%和3.80%。
华中一银行交易员称，今日国开等长债收益率上行，但“感觉市场情绪还可以，虽然有调整，买盘还不少。估计(明天新债定位)跟二级差不多，或者低一些。”
中债登银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、五、10年和20年期品种的最新收益率为2.5357%、2.9885%、3.1559%和3.8064%。
农发行下午招标的三和五年固息增发债，中标收益率为2.7903%和3.0453%，均略低于中债到期收益率曲线对应值。
国开明日招标四期债中，一年期为今年第12期新发债；五、10、20年期为今年第六期 、第10期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2.96%、3.18%和3.80%。
具体发行条款如下：
2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债
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发行上限 1/5/20年：30亿元；10年：100亿元
追加发行上限 1年：11亿元
期限/计息方式 1/5/10/20年固息
招标时间 1/5年：7月5日9:30-10:30
10/20年：7月5日9:30-11:20
1年期追加发行时间:11:00至11:20
招标方式 单一利率/价格(荷兰式)
缴款日 7/11
起息日 1年：7/11；5年：2/18；10年：4/5；20年：1/25
分销期 1年：7/6-7/11，柜台分销期7/6-7/8；
5/10/20年：7/6-7/7
上市日 1年：7/13；5/10/20年：7/11
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；5年0.10%；10年0.15%；20年0.20%
--------------------------------------------------------(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。