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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 15:47 BJT

《中国金融债发行日程表》--7月4日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)    或参考收益率
 =============================================================================
  进出口行       50            5       *3.0684%        固息增发债   6/30-7/4
                 50           10       *3.2721%
                      (2016年第六、三期增发债)
 *农发行         60            3       *2.7903%        固息增发债   7/5-7/6
                100            5       *3.0453%
                     (2016年第12、13期扶贫专项金融债增发债)
 *国开行      至多30           1        周二招标       固息增发债   7/6-7/11
              至多30           5                                    7/6-7/7
              至多100         10
              至多30          20
            (2016年第12期新发债和第六、十、五期增发债，一年期可追加至多11亿元)
 *农发行      至多50           5        周三招标       固息增发债   7/7-7/8
              至多50           7        
              至多50          10        
              至多20          15        
              至多30          20        
                      (2016年第11、七、八、九和10期增发债)
 *进出口行    至多50           3        周四招标       固息增发债   7/7-7/11
              至多50          10
                       (第七期新发债/第三期增发债)
      
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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