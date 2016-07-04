中国新股：中海能源拟IPO募资31亿元，计划上交所上市--预披露材料

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海7月4日 - 中海油能源发展股份有限公司已向中国证监会提出申请，拟发行至多27.67亿A股，计划募集资金31亿元人民币，之后公司计划向上海证交所申请上市。
公司近日在中国证监会网站刊登的预披露材料显示，公司本次申请发行新股数量不低于发行后总股本的10%，且不超过发行后总股本25%，即至多发行27.67亿股。募集资金用于移动式试采平台建造、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船等六个项目及偿还借款及银行贷款。
中金公司为中海能源的保荐人。
中海能源是由中海油集团发起成立，目前总股本为83亿元，已形成能源技术服务、FPSO （浮式生产储油卸油装置）生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，去年净利为20.1亿元。
中海油集团旗下已有中海油 、中海油服 、中海石油化学 、海油工程 等多家上市公司。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。