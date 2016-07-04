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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 12:32 BJT

中国新股：中海能源拟IPO募资31亿元，计划上交所上市--预披露材料

路透上海7月4日 - 中海油能源发展股份有限公司已向中国证监会提出申请，拟发行至多27.67亿A股，计划募集资金31亿元人民币，之后公司计划向上海证交所申请上市。

公司近日在中国证监会网站刊登的预披露材料显示，公司本次申请发行新股数量不低于发行后总股本的10%，且不超过发行后总股本25%，即至多发行27.67亿股。募集资金用于移动式试采平台建造、澳大利亚昆士兰柯蒂斯LNG运输船等六个项目及偿还借款及银行贷款。

中金公司为中海能源的保荐人。

中海能源是由中海油集团发起成立，目前总股本为83亿元，已形成能源技术服务、FPSO （浮式生产储油卸油装置）生产技术服务、能源物流服务、安全环保与节能四大核心业务板块，去年净利为20.1亿元。

中海油集团旗下已有中海油 、中海油服 、中海石油化学 、海油工程 等多家上市公司。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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