香港个股：联想控股将发行总额不超过35亿元人民币首期公司债券

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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路透香港7月4日 - 中国主要的投资集团--联想控股 周一称，将发行总额不超过35亿元人民币第一期公司债券，募资以偿还有息债务。
据公告，联想控股将于7月6-8日向合格投资者发行公司债券，其中，基础发行规模为20亿元及拟超额配售规模不超过15亿元。
本期债券包括期限五年和十年，初始预设基础发行规模各为10亿元及预设超额配售规模7.5亿元，两个债券品种间可进行相互回拨。
债券按固定利率发行，五年期品种票面利率预设区间为2.9-3.9%，十年期品种票息区间为3.8-4.8%。债券主承销商为银河证券和中金公司，信用评级机构联合信用对联想控股及本期债券均授予AAA评级。
联想控股此前向中国证监会申请发行总额不超过100亿元公司债券，期限不超过15年，可分期发行。
该股周一早盘收跌0.11%，报18.3港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。