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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 12:53 BJT

香港个股：联想控股将发行总额不超过35亿元人民币首期公司债券

路透香港7月4日 - 中国主要的投资集团--联想控股 周一称，将发行总额不超过35亿元人民币第一期公司债券，募资以偿还有息债务。

据公告，联想控股将于7月6-8日向合格投资者发行公司债券，其中，基础发行规模为20亿元及拟超额配售规模不超过15亿元。

本期债券包括期限五年和十年，初始预设基础发行规模各为10亿元及预设超额配售规模7.5亿元，两个债券品种间可进行相互回拨。

债券按固定利率发行，五年期品种票面利率预设区间为2.9-3.9%，十年期品种票息区间为3.8-4.8%。债券主承销商为银河证券和中金公司，信用评级机构联合信用对联想控股及本期债券均授予AAA评级。

联想控股此前向中国证监会申请发行总额不超过100亿元公司债券，期限不超过15年，可分期发行。

该股周一早盘收跌0.11%，报18.3港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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