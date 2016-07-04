版本:
中国
市场报道 | 2016年 7月 5日 星期二 07:30 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--7月5日-7月12日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值        前值
    
    7月4日当周
    
    7月5日(二)
    1345 美国供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数         6月        --       718.1
    1400 美国工厂订单(较前月)                           5月      -0.9%      +1.9%
             扣除运输的工厂订单(较前月)                            --       +0.5%
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           5月修正值        --       -2.2%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                          --       -0.3%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                          --       -0.9%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                    --       -0.7% 
    
    7月6日(三)   
    1230 美国国际贸易收支(亿美元)                       5月    逆差400    逆差374  
    1230 加拿大贸易收支(亿加元)                         5月   逆差27.0   逆差29.4
               出口(亿加元)                                        --       418.1
               进口(亿加元)                                        --       447.5   
    1345 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        6月终值        --        51.3
                   综合PMI                                         --        51.2  
    1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI               6月       53.3       52.9
                              企业活动指数                        55.7       55.1
                                  就业指数                         --        49.7
                                新订单指数                         --        54.2
                                  价格指数                         --        55.6
    
    7月7日(四)
    1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个)             6月        --      30,157
    1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个)                  6月   增加15.9   增加17.3     
    1230 加拿大建筑许可(较前月)                         5月        --       -0.3%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            7月2日当周         27       26.8
                 四周均值(万人)                                    --      26.675
                 续请失业金人数(万人)           6月25日当周      211.3      212.0
    1400 加拿大IVEY采购经理人指数(PMI)                  6月        --        58.4
                   经季节调整PMI                                   --        49.4 
    
    7月8日(五)
    1230 美国非农就业岗位(万人)                         6月   增加17.8    增加3.8
             民间就业岗位(万人)                               增加17.0    增加2.5
             制造业就业岗位(万人)                          　     持平    减少1.0
             政府部门就业岗位(万人)                               --      增加1.3
             失业率                                              4.8%        4.7%
             平均时薪(较前月)                                   +0.2%       +0.2%
             每周平均工时                                        34.4        34.4
             劳动力就业参与率                                     --        62.6%
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                      6月   增加1.00    增加1.38
               失业率                                            7.0%        6.9%
               就业参与率                                         --       65.70%
    1900 美国消费者信贷(亿美元)                        5月  增加160.0   增加134.2
    
    7月11日当周
    
    7月11日(一)
    1400 美国就业趋势指数                              6月        --        126.8
    1215 加拿大房屋开工年率                            6月        --        18.86
    
    7月12日(二)
    1000 全美独立企业联盟(NFIB)小企业信心指数        6月          --         93.8
    1400 美国JOLTS职位空缺数(万个)                   5月          --        578.8
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                  5月        +0.2%       +0.6%
             趸售销售(较前月)                                     --        +1.0%
    1800 美国联邦预算(亿美元)                        6月          --      赤字530(完)
     
        经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王丽鑫；审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐