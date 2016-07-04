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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 13:11 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币走高，但人民币触及五年半新低

亚洲     当日  今年以来   2015年
                         最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    日圆            102.69    102.55   -0.14  +17.15    120.30
    坡元            1.3438    1.3450   +0.09   +5.48    1.4175
    台币          32.190    32.218   +0.09   +2.72    33.066
    韩元           1146.20   1145.00   -0.10   +2.51   1174.95
    泰铢             35.07     35.13   +0.17   +2.71     36.02
    菲律宾披索       46.82     46.92   +0.20   +0.17     46.90
    印尼卢比      13100.00  13135.00   +0.27   +5.23  13785.00
    印度卢比       67.21     67.32   +0.16   -1.58     66.15
    马币            3.9930    3.9985   +0.14   +7.44    4.2900
    人民币          6.6600    6.6575   -0.04   -2.52    6.4921
  * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/孙国玉/张若琪 审校 张涛/李春喜/龚芳)

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