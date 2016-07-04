新兴汇市：多数新兴亚币走高，但人民币触及五年半新低

标题新闻：丰田汽车将开始在阿联酋测试氢燃料电池汽车
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亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.69 102.55 -0.14 +17.15 120.30 坡元 1.3438 1.3450 +0.09 +5.48 1.4175 台币 32.190 32.218 +0.09 +2.72 33.066 韩元 1146.20 1145.00 -0.10 +2.51 1174.95 泰铢 35.07 35.13 +0.17 +2.71 36.02 菲律宾披索 46.82 46.92 +0.20 +0.17 46.90 印尼卢比 13100.00 13135.00 +0.27 +5.23 13785.00 印度卢比 67.21 67.32 +0.16 -1.58 66.15 马币 3.9930 3.9985 +0.14 +7.44 4.2900 人民币 6.6600 6.6575 -0.04 -2.52 6.4921 * 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/孙国玉/张若琪 审校 张涛/李春喜/龚芳)
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路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，日盛国际租赁三年期贷款规模从起初22亿台币的目标提高至24亿台币(7,600万美元)。
* 亚币午后上涨，且热钱流入令台币转升 * 关注国际变数，台币或有机会持强 * 台币短期波动区间估在31.480-31.700 路透台北1月17日 - 台币兑美元 周二收升近1角。汇银人士称，多数亚洲货币 于午后上涨，且热钱流入套利套汇，带动台币扭转早盘的偏贬格局走升。 他们指出，早盘因有特定外资汇出且有进口商大额货款交付令台币表现疲弱，但午后在 韩元兑美元 明显升值，外资在台股现货转买超带动下，台币又转为强势。出口商 在31.700以上倾向抛汇，但来到31.600以下，进口商也开始承接。 〞现汇与海外无本金交割远期外汇(NDF)差了一百点，外资进来套汇套利。〞一外商银 行交易员说。 另一大型银行交易员则称，美元兑台币一波比一波还低，似乎显示市场对于周五美国总 统当选人特朗普(Donald Trump)的就职典礼，会不会出现黑天鹅感到免疫，在此情形下，亚 币短线有机会持强，台币兑美元或将测试31.400。 〞川普毕竟是政治素人，打嘴炮为主。美元过高，不值这个价钱。〞他说。