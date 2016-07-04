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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 14:05 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：股市、贵金属表现突出

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* 澳元/美元涨0.04%(稍早触及低位0.7410)，新西兰元/美元涨0.21%，美元/日圆涨0.15%

* 英镑/美元涨0.16%，美元/人民币涨0.08%，美元/离岸人民币跌0.03%，美元/印尼卢比跌0.23%

* 日经指数涨0.54%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.75%，现货银涨1.72%，现货金涨0.58%，美国原油涨0.55%

* 澳洲政治僵局加重澳洲央行“托举”经济的压力

* 英国首相热门候选人在退欧谈判时间问题上意见相左 (完)

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(编译 张若琪 审校 王兴亚)

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