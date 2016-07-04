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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 14:37 BJT

台湾股市：连五日收升创逾三个月新高，因亚股上扬及央行降息续发酵

路透台北7月4日 - 台湾股市周一连五日收涨，创逾三个月新高。分析师指出，主要受亚洲股市上扬带动，且央行降息有利资金行情继续发酵。

台湾加权股价指数 收升0.26%至8,760.58点，前高为3月23日的8,766.09点；今日成交初值 为696.54亿台币，上交易日修正后为873.67亿。

日盛投顾协理钟国忠指出，今日亚洲新兴股市多数上扬，尤其是大陆股市表现亮眼，让台股多头续航；不过虽然指数连五日翻扬，但大盘成交量却见萎缩，盘势似有价量背离的疑虑。

〞最近应该会进行高档整理，但突破8,840点前波高位企图心存在。〞他说。

钟国忠认为，由于成交量萎缩，表现较佳的个股集中在外资买超较多，以及主力、投信认养的特定标的上，在价量背离下，指数应该会在8,650-8,840点间进行整理。

本地时间14:22，MSCI亚太明晟指数 涨0.81%，大陆上证综指 涨1.96%。(完)

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