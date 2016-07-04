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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 17:51 BJT

《中国企业债发行日程表》--7月4日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级   发行时间     主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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湖北交通投资   10     可续期 7/1簿记建档     *4.00%     AAA     7/4-7/6       海通证券
集团           (7天Shibor基准浮息/每五年重定价/附发行人续期选择权)            银河证券
       (若发行人选择延长期限，第六及第11年起，基本利差可分别上调100和200个基点)
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抚州临川城镇   15        7   7/4簿记建档    上限6.60%   AA-     7/5-7/7       天风证券
建设开发投资     (第3-7年末偿还20%本金/发行人以自有土地使用权抵押担保)
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南通通州区     10        7   7/6簿记建档       --       AA      7/7-7/11      中信建投证券
惠通投资      (第3-7年末分别偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保)
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重庆南川区     12        7   7/7簿记建档       --       AA      7/8-7/11      中信建投证券
城市建设投资(第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保和东北中小企业信用再担保公司担保) 
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岳阳云溪区     13        7   7/7簿记建档       --       AA-     7/8-7/12      西南证券
城市建设投资     (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权抵押担保) 
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湖南攸州       10.8      7   7/6簿记建档       --       AA      7/7-7/13      国信证券
投资发展集团     (第3-7年末分别偿还20%本金)
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安徽江南产业    5        7   7/7簿记建档       --       AA      7/8-7/13      申万宏源证券
集中区建设投资发展集团   (第3-7年末分别偿还20%本金) 
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
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宝庆工业集中区   15      10   7/1簿记建档     *5.78%      AA      7/4-7/5     金元证券
湘商产业园项目收益债   (第3-10年末还7.5%-15%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
 
  发债主体    拟发规模  期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
 
发债主体     拟发规模    期限   簿记建档日    年利率    主体评级    发行时间   主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完) 
        
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