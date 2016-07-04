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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 14:50 BJT

日本新股：Line上调IPO价格区间，最高或筹集13亿美元--文件

路透东京7月4日 - 据一份提交给监管机构的文件周一显示，日本Line Corp已上调其首次公开发行(IPO)参考价格区间，其IPO规模最高或达13亿美元，显示市场对这家日本讯息应用软件公司股票的需求十分强劲。

该公司将IPO价格区间从上周设定的每股2,700-3,200日圆上调至2,900-3,300日圆。按该区间上限，包括超额配售在内，Line或将售出最多1,328亿日圆(13亿美元)的股票。

IPO最终价格最终将于7月11日确定。(完) (编译 孙国玉；审校 张明钧)

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