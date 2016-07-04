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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 14:36 BJT

日本股市：受英退恐慌消退提振连涨第六日，成交量创12月来最低

东证股价指数 上涨0.6%至1,261.97点，成交量仅15.8亿股，创12月以来最低。

美国金融市场周一将因独立纪念日休市。

JPX日经400指数 上涨0.7%至11,396.69点。(完)

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