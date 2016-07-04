版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 14:57 BJT

韩国社会：检方声请羁押乐天集团创办人之女--韩联社

路透首尔7月4日 - 韩国联合通讯社引述检方报导称，负责调查一项贿赂案的检方，周一声请羁押韩国乐天集团创办人之女辛英子。

辛英子是乐天酒店的董事。乐天酒店之前在一项公告中表示，辛英子涉嫌接受韩国化粧品公司Nature Republic的贿赂，在乐天免税店给予专柜位置，而遭到检方调查。

无法立即连系到首尔中央地区检察官负责对媒体发言的官员置评。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐