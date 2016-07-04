版本:
中国
债券 | 2016年 7月 4日 星期一 14:54 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在1.11-1.12区间似乎可逢低买进

0648GMT

* 欧元/美元继续扳回英国公投之后的失地

* 欧元/美元低点上移，激励多头 (tmsnrt.rs/29dFgib)

* 美国公债需求继续削弱先前的利率压力 (reut.rs/29dJeXw)

* 人民币继续走低支撑欧元 (reut.rs/29dDkGt)

* 今日适逢美国独立日假期。也许可在1.11-12逢低买进

* 英国公投后跌势的61.8%回档位1.1231，是上档关键水准(完)

(编译 张涛；审校 龚芳)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐